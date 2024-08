Felettino lavori entro settembre Task force per l’avvio del cantiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Cinquanta giorni per validare il progetto esecutivo e aprire unda lasciare in eredità a chi, da fine ottobre, guiderà la Liguria. Unachiamata a tirare le fila di una vicenda rallentata – come molte – dall’inchiesta che ha terremotato la Regione, e a recuperare i ritardi accumulati per consegnare,i termini di un mandato chiuso anticipatamente, una prima pietra di unche gli spezzini aspettano da decenni. Una cabina di regina per la realizzazione del nuovo ospedale che vede le strutture degli assessorati alle Infrastrutture e alla Sanità, Ire, Asl5 e allaHospital Service, società della Guerrato. Giampedrone, come mai l’esigenza di costituire una cabina di regia? "Abbiamo il dovere di traguardare l’apertura del, lo dobbiamo agli spezzini.