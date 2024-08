Assoutenti prezzi pazzivola olio di olivagiù biglietti aerei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Quella del 2024 è un'estate "pazza" sul fronte dei, con i listini al dettaglio che registrano più di una anomalia e diverse sorprese, non sempre negative per i consumatori. Lo afferma, che ha realizzato un'indagine basata sui dati definitivi dell'Istat sull'inflazione, per capire quali siano beni e servizi che registrano i maggiori rincari, e quelli invece il cui prezzo scende rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda il settore alimentare, l'd'oliva risulta il prodotto più rincarato a luglio, conin aumento in media del 35,4% su base annua, andamento del tutto opposto a quello dell'di semi, i cui listini al dettaglio scendono del 12,5%, analizza l'associazione.