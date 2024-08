Tempesta d' amore spoiler tedeschi | Christoph e Alexandra si sposano?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 9 agosto 2024)Saalfeld eSchwarzbach continueranno ad animare le vicende did', come si evince daglirelativi agli episodi trasmessi in Germania. I due, infatti, dopo aver vissuto un vero e proprio dramma, finalmente sembreranno liberi di stare insieme e Saalfeld farà una proposta spiazzante alla sua amata. Ricordiamo chehanno avuto una relazione quando erano molto giovani, ma l'uomo l'ha lasciata per sposare un'altra donna, ignaro che lei fosse rimasta incinta di Eleni, la figlia che ha poi allevato con il marito Markus. A distanza di anni, la Schwarzbach è tornata nella vita die tra i due si è riaccesa l'antica fiamma al punto da spingerla a lasciare il consorte per vivere alla luce del sole il suoper l'albergatore.