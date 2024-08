Tebogo vince l’oro nei 200 metri a Parigi 2024 bronzo per Lyles dopo un malore

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il 21enne Letsileha scritto una pagina di storia alle Olimpiadi dindonei 200piani con un tempo straordinario di 19,46 secondi. Questa vittoria rappresenta non solo il primo oro olimpico per il Botswana, ma anche un nuovo record africano e la quinta miglior prestazione di sempre sulla distanza. Grande traguardo per il Botswana. Il campione di corsaha superato i suoi avversari con una gara impeccabile alle Olimpiadi di, lasciando dietro di sé l’americano Kenneth Bednarek, che ha conquistato l’argento con un tempo di 19,62 secondi., foto Ansa – VelvetMagLa performance diè stata caratterizzata da una partenza fulminea e una progressione continua che gli ha permesso di mantenere un vantaggio netto fino al traguardo.