Schianto ferita una coppia di Ostra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Terribilenel Bolzanese:una famiglia di. Un incidente stradale a Sesto ha provocato il ferimento di due persone nel pomeriggio di martedì. A scontrarsi sono state una moto e un’auto. Un uomo di 65 anni è rimasto gravemente ferito riportando fratture e lesioni su tutto il corpo, mentre una donna di 57 ha riportato ferite meno gravi. In ansia la comunità ostrense che aspetta notizie sulle loro condizioni. Entrambi sono di nazionalità italiana e di famiglie ostrensi, probabilmente in vacanza nella zona. Il 65enne è stato trasportato all’ospedale di Bolzano con l’elicottero di soccorso Pelikan 2. La donna è ricoverata all’ospedale di San Candido. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15, sulla strada verso il passo Monte Croce di Comelico. La causa dell’incidente non è ancora chiara. Indagano i carabinieri del posto.