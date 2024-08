Raccattapalle addio in Serie A i giocatori faranno da soli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agosto 2024 – A bordo campo si gioca la rivoluzione. Oltre le linee del grande rettangolo verde del calcio arrivano i ‘distributori’ di palloni. Sì, non più ragazzini in carne ed ossa, pronti a consegnar le sfere ai loro idoli, ma piccole postazioni self service per icheda, come in Premier League. L’obiettivo? E’ quello di ridurre al minimo le perdite di tempo fra una pausa di gioco e l’altra. Un vero colpo al cuore per gli amanti del calcio classico: resteranno sì i ragazzini a bordo campo, ma recupereranno semplicemente i palloni, senza poi riconsegnarli ai. Come funziona Le squadre, in caso di rimessa laterale, potranno servirsi da sole prelevando le sfere sistemate su alcuni coni (i classici ‘cinesini’).