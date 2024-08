Pistoia piange Giancarlo Brusoni | Instancabile nell’impegno civico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Se n’è andato all’età di 93 anni, classe di ferro 1931, per lungo tempo presidente della sezione provinciale pistoiese dell’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra. Per uno strano scherzo del destino, è scomparso un mese dopo l’amata moglie Antonia, ammalata da tempo e che ha seguito con amore sino alla fine dei suoi giorni. Orfano di guerra, il padre era morto da eroe in Africa, originario di Senigallia, si è ritrovato pistoiese per lavoro assieme alla dolce metà, nativa di Alzano Lombardo. Dal 2008 Ufficiale della Repubblica italiana, lascia due figli, Mario e Simona, e i nipoti. La salma sarà esposta sino alle 13 di oggi alle Cappelle del Commiato della Croce Verde, il funerale si terrà questo pomeriggio alle 15 alla chiesa nuova di San Biagio in Cascheri, in via Don Minzoni.