Parigi 2024 polemica sulla qualità delle medaglie Lo skater Huston | Ha una settimana e sembra già vecchia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) I Giochi Olimpici distanno per volgere al termine, ma c’è ancora tempo perultime polemiche. Nel mirino degli atleti c’è infatti la, che andrebbero a deteriorarsi nel giro di poche settimane. A sollevare questo problema è stato Nyjahamericano che ha conquistato la medaglia di bronzo nello street e ha condiviso la sua esperienza con i suoi oltre 5 milioni di followers sui social. “Bellissima questa medaglia, ma ha solo unagià: non è di gran– ha scritto sul suo profilo Instagram, postando una foto del bronzo – Questeolimpiche sono bellissime quando sono nuove di zecca, ma dopo averle lasciate riposaremia pelle con un po’ di sudore e averle fatte indossare ai miei amici, a quanto pare non sono di altacome si potrebbe pensare“.