Paola Perego | Ho avuto un cancro maligno al rene L’anno difficile insieme a Lucio Presta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Hanno scoperto il tumore in tempo, oggi mi sono ripresa”. Sono queste le parole ditanto attese dopo che a gennaio di quest’anno aveva annunciato con un post su Instagram di essere stata operata. Una nefrectomia parziale, questo il termine tecnico ad indicare un presenza tumorale nei reni. Un annuncio che ha colpito i fan come un fulmine a ciel sereno e che dagli studi di Citofonare Rai2 l’ha portata in sala operatoria, con la sicurezza che dalla diagnosi la sua vita non sarebbe più stata come prima. Ora la conduttrice parla apertamente delappena passato e ne racconta le difficoltà.e il tumoreai reni Un anno. Un anno che ha cambiato la vita di, ma dal quale la conduttrice esce più forte, in salute e con una certezza: quella dell’importanza della prevenzione.