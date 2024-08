Paltrinieri choc dopo il nono posto nella Senna | Potrebbe succedere di tutto potrebbe essere la mia ultima gara

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) “E’ stata molto complicata oggi, purtroppo è stata unadifficilissima ma lo sapevamo”. L’ungherese Rasovzsky ha dominato la 10 km di nuoto sulle acque delladall’inizio alla fine senza nessun cedimento. Domenico Acerenza (Canottieri Napoli) ha chiuso quarto (20esima medaglia di legno azzurra di queste Olimpiadi di Parigi), mentre Gregoriodelle Fiamme Oro, vincitore in questi Giochi di due medaglie in vasca (800 e 1500), si è staccato nell’ultimo chilometro, chiudendo a 1’06” dal vincitore. Dalle sue parole traspare la delusione, perché avrebbe voluto chiudere queste Olimpiadi con un altro record, con il terzo podio in una sola edizione dei Giochi. Le condizione diperò erano proibitive e non adatte alle caratteristiche della: “Io e Mimmo (Acerenza, ndr) non abbiamo nemmeno mai provato il fiume.