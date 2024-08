Corteggio nuova pelle Accanto ai figuranti le comunità straniere | Specchio della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Quattrocentocinquantae quindici coppie a rappresentare altrettanti Paesi. Ilstorico dopo 57 anni, cambiae si apre allepresenti in. L’invito a compire il passo che in un certo senso segna un traguardo storico per la, è arrivato direttamente dal vescovo Nerbini che, come aveva anticipato in un’intervista di febbraio a La Nazione a seguito dell’accoltellamento avvenuto in piazza Duomo, ha chiesto all’amministrazione di allargare la manifestazione e farne un simbolo di integrazione. E cosìa damigelle e cavalieri, armature e sbandieratori ci saranno anche coppie in rappresentanza dellepresenti investite con il loro abiti tipici. Cinesi, nigeriani, albanesi, quindici i Paesi che saranno rappresentati. È la Diocesi che si sta occupando dell’organizzazione escelta dei partecipanti.