Calciomercato Milan Emerson Royal manda via Davide Calabria?

(Di venerdì 9 agosto 2024), l’arrivo dio potrebbe cambiare il futuro di. Ecco la situazioneè ormai a un passo dale il suo arrivo potrebbe cambiare anche il futuro del capitano del Diavolo. Dopo una lunghissima trattativa, infatti, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha trovato l’accordo con il Tottenham per 15 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus. L’affare è chiuso e nei prossimi giorni il brasiliano dovrebbe fare il suo arrivo ao. Vista la cifra spesa dal, molto probabilmentesi giocherà spesso il posto da titolare con, che durante la scorsa stagione è andato molte volte in difficoltà. Considerando, poi, che il capitano rossonero ha il contratto in scadenza nel 2025, il suo futuro potrebbe essere lontano dao.