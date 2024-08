Amadeus al debutto sul Nove | quiz game e serate musicali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Doppiosulperdal 22 settembre. Quel giorno l’ex volto Rai inizierà la sua avventura alla corte di Warner Bros. Discovery sia in access prime time con Chissà chi è – nuovo titolo delshow basato sul format Endemol Identity, da cui è stato tratto Soliti ignoti – sia in prime time con uno show evento (titolo provvisorio Suzuki Music Party) in onda dall’Allianz Cloud di Milano. . Attesi sul palco numeri uno della musica, con brani del repertorio ma anche hit in anteprima. Nelle vesti di conduttore e direttore artistico, l’ex volto Rai potrà capitalizzare l’esperienza dei 5 Festival di Sanremo, in un format prodotto da Banijay che sembra richiamare quell’Arena Suzuki che il conduttore ha guidato nelle ultime tre stagioni su Raiuno.