Alessia Pifferi le motivazioni della sentenza | Mossa da un movente futile ed egoistico

(Di venerdì 9 agosto 2024) Leffe. “Uned”. Per i giudiciCorte d’Assise di Milano è questa la ragione che ha spintoad abbandonare la sua bambina di 1 anno e mezzo per 5 lunghi giorni, facendola morire stenti. Lo scrivono nellecondanna all’ergastolo38enne, pronunciata lo scorso 13 maggio. La donna voleva “regalarsi un proprio spazio di autonomia, nella specie un lungo fine settimana con il proprio compagno”, un idraulico di Leffe al qualeaveva detto di aver affidato Diana alla sorella, “rispetto al prioritario diritto/dovere di accudire la figlioletta”. La piccola fu trovata senza vita il 20 luglio 2022 dalla stessa madre, rientrata a casa a Milano. Il corpicino si trovava in un lettino da campeggio con a fianco solo un biberon e una bottiglietta d’acqua vuoti.