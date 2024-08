Pronti dieci milioni per completare la difesa Ma l’erede di Calafiori resta ancora un rebus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’attaccante di scuola Bologna Antonio Raimondo ha raggiunto Venezia per le visite mediche e il difensore Riccardo Stivanello viaggia verso il ritorno in prestito all’Under 23 della Juventus. Nonostante la presenza di Sartori negli ambienti bianconeri nelle ultime ore per definire l’operazione, non traspare una distensione dei rapporti tale da pensare a una riapertura dell’operazione Rugani, vicino all’Ajax, dove il difensore centrale croato Sutalo (24) è in uscita. Non verso Bologna. Cifre e numeri necessari per strappare il centrale all’Ajax, fanno sì che il Bologna guardi altrove: troppi i 15richiesti e i 2di ingaggio del difensore.