Paura nella notte Ferito con una coltellata | scappa rifugiandosi sul bus

(Di giovedì 8 agosto 2024) Follonica, 8 agosto 2024 – Momenti di grande tensionefra martedì e ieri a Follonica per una lite poi sfociata in un’aggressione e il ferimento di un uomo, probabilmente colpito con un coltello. E se la vicenda non ha avuto un epilogo ancora più grave lo si deve anche al comportamento tenuto dall’autista di un bus di "At" al quale – di fatto – l’uomo che ha sostenuto di essere stato aggredito aveva in qualche modo chiesto aiuto. Alle 3.45 di ieri mattina, il bus "At" era fermo nei pressi della stazione ferroviaria di Follonica in attesa dell’arrivo del pullman proveniente da Piombino sul quale viaggiavano gli operai che avevano concluso il loro turno di lavoro notturno. Durante l’attesa, però, l’autista ha visto arrivare un uomo (probabilmente di nazionalità albanese) con le mani sanguinanti a causa di alcuni tagli.