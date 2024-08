Olimpiadi Parigi 2024 le medaglie dell’Italia | Diretta 8 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 agosto 2024): leinSono 27 leconquistate finora dall’Italia alledi: nove ori, dieci argenti e otto bronzi. Oggi, giovedì 8, si parte con il nuoto di fono femminile nella Senna, con Ginevra Taddeucci che insegue una medaglia. Nel pomeriggio, la coppia Ruggero Tita-Caterina Banti potrebbe portare all’Italia un oro nella finale del multiscafo misto (gara rinviata ieri per assenza di vento). Grande amarezza, nella serata di ieri, per l’Italia del volley maschile, sconfitta in semifinale dai padroni di casa della Francia: gli azzurri si giocheranno il bronzo domani sera contro gli Stati Uniti. Eliminato anche il Settebello nella pallanuoto maschile, messo ko dall’Ungheria ai quarti in un match segnato dalle polemiche per le decisioni arbitrali.