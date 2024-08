Ministro Abodi | Dalla poltrona ci si deve anche alzare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) “ci si, la sedentarietà diventa un habitat mentale, uno schema di pensiero che alla lunga può produrre solo danni”. Lo ha detto ildello sport, Andrea, in un’intervista al Corriere dello Sport: “Malagò? E’ alla fine di un percorso”, ha aggiunto. E sulle Olimpiadi di Parigi 2024: “I Giochi sono concentrati nel centro di una città già splendida di suo, ma se soltanto ci si allontana da quella zona si trova la Parigi di sempre. Numerose gare si svolgono in luoghi iconici, è un’edizione che non lascerà eredità. Parigi non aveva certamente bisogno di iniezioni impiantistiche poiché è all’avanguardia. Tuttavia, una volta smontato il tendone, non resterà nulla di utilizzabile dalle periferie.