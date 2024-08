L' aria dal Sahara irrompe sull' Italia | non c' è alcuna tregua dal caldo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nessunadal, anche per i prossimi giorni: fino a Ferragosto e oltre il sole splenderà forte. Ad annunciarlo all'Adnkronos è il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it: «La previsione per i prossimi giorni è facilissima, perché per effetto dell'anticiclone africano ilci farà compagnia fino a metà mese e probabilmente anche oltre e non sono previste piogge significative o temporali: il sole splenderà in maniera continua da nord a sud su buona parte del Paese». «A fare ancora notizia sono le temperature - continua Gussoni - previste nuovamente ben oltre le medie climatiche di riferimento: avremo picchi massimi intorno ai 35 gradie regioni del nord e con punte più alte al centro sud, dove localmente si potrebbero raggiungere anche i 38-39 gradi sia nel prossimo fine settimana e ancora di più per la settimana di Ferragosto».