L’8 settembre i candidati Alle urne si andrà il 29

(Di giovedì 8 agosto 2024) Stasera la direzione provinciale del Pd inizierà a dibattere sulle prossime elezioni del presidente della Provincia e dei dieci consiglieri che lo affiancheranno. Non sarà una riunione decisiva, così come non lo è stata quella dell’altra sera del Pd della Valdichiana. Che avrebbe dovuto suggellare il patto per una candidatura unica e invece si è chiusa con i duepotenziali che non hanno fatto passi indietro. Segnale che il dibattito sarà aspro e che non sarà facile trovare l’accordo. Prima bisogna capire il complesso meccanismo elettorale. Il presidente e il consiglio provinciale sono eletti dai 35 sindaci e da tutti i consiglieri comunali eletti. Considerando che Siena ha 32 consiglieri, Poggibonsi e Colle ne hanno 16 e gli altri Comuni oscillano tra 12 e 10, il corpo elettorale si aggirerebbe su 450 votanti.