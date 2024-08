Incidente in A1 oggi a Modena auto incastrata tra due tir prende fuoco Gravissimi due turisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 - Gravissimoquesta mattina verso le 10.30 in A1 direzione Nord, fra ADS Secchia e lo svincolo di immissione in A22. Il traffico era incolonnato a causa del restringimento all’altezza dello svincolo e, in base ai primi accertamenti il tir ha tamponato un’, una BMW con una coppia ditedeschi. La vettura è stata sospinta in avanti e ha urtato a sua volta un altro tir che la precedeva, incastrandosi. Per cause al momento non accertate, nell’abitacolo dell'si sprigionano fiamme che ustionano gravemente i due occupanti, liberati dalla Polizia Stradale e dai pompieri immediatamente intervenuti. Sul posto sono accorsi un’ambulanza e l’elisoccorso. Gravi le condizioni dei due occupanti dell’vettura, di 46 e 48 anni arrivati in codice 3, massima gravità uno al centro grandi ustionati Parma e l’altro a Baggiovara.