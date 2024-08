House of the Dragon 2 lo showrunner difende la mancanza di azione nel finale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ildella seconda stagione diof theè stato criticato da molti perché è servito solo come preparalle grandi battaglie che verranno, ma loRyan Condol ha ora risposto alla sua scelta di finire così questa parte della serie. Ildella seconda stagione diof theha suscitato un misto di reazioni tra i fan, con molti che hanno criticato la puntata per la suadie per il suo ruolo principalmente preparatorio in vista delle grandi battaglie future. LoRyan Condol ha recentemente risposto a queste critiche, spiegando le motivazioni dietro la scelta di posticipare le scene d'più spettacolari. Lodi "of the" Risponde alle Critiche Condol ha spiegato che una delle sfide principali nella produzione televisiva, anche per uno show di grande scala comeof the