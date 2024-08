‘Futuri Comuni’ a Circello | il 19 agosto concerto dei ‘Musici di Francesco Guccini’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti L’iniziativa “Futuri Comuni” promossa dalla Giada Onlus Cooperativa Sociale in collaborazione con i Comuni presso i quali gestisce i progetti di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, ogni anno organizza un evento musicale attraverso il quale intende “favorire l’incontro, la condivisione e l’integrazione” tra i Cittadini residenti e i Cittadini stranieri richiedenti Protezione Internazionale. La musica “quale vettore” fondamentale per favorire l’incontro tra le diversità, in un momento storico nel quale i piccoli Comuni dell’entroterra stanno subendo “l’inarrestabile fenomeno dello spopolamento” ed è indispensabile adoperarsi affinché si eviti la “desertificazione totale di questi territori”.