Controlli nei cantieri imprese sospese e maxi sanzioni

(Di giovedì 8 agosto 2024) Macerata – 8 agosto 2024. Svoltineiedili della zona del cratere sismico del maceratese: 15irregolari, 6 attività, emesse 28 prescrizioni eper 160.000 euro. Il gruppo operativo dei carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia, con i carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Macerata e del Comando Provinciale di Macerata, ha ispezionato deinella zona sismica maceratese rilevando numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: mancato rispetto della viabilità di cantiere, carenze nella gestione delle emergenze e presidi obbligatori, scorretta predisposizione di attrezzature di lavoro, mancanza di vigilanza e dei dispositivi di protezione per i lavoratori. Nel comune di Camerino sono state controllate 10, considerate poi irregolari, di cui 2, conper 90.000 euro.