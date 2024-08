Colpo del Sant’Agostino Arriva Pellielo dalla serie D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Altrodi mercato del, il direttore sportivo Marco Secchieroli ha definito la trattativa per Mattia(nella foto, da profilo Facebook), un’operazione piuttosto laboriosa. E’ un centrocampista mai sceso al di sotto dellaD, ha 24 anni, origini bondenesi, cresciuto nel settore giovanile della Spal, poi Delta Porto Tolle, Arzignano, Levico Terme, l’anno scorso nel Mezzolara. E’ un centrocampista tutta sostanza, assomma quantità a qualità, in Eccellenza potrebbe fare la differenza. Il suo arrivo completa la campagna di rafforzamento, si unisce a quelli di Cremaschi, Cazzadore, Vanzini, D’Orta, Luposor, Di Bari e Anostini. "La trattativa era in piedi da un paio di mesi – ripercorre le fasi dell’operazione Marco Secchieroli – è sempre stato in cima alla lista, ma non è stato facile aver ragione della concorrenza.