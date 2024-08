Taylor Swift annulla i 3 concerti di Vienna rischio attentati dell’Isis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Cancellati aper ilattentato i tredella star americanaprevisti questa settimana. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori, dopo che la polizia aveva parlato di possibilidi matrice islamista. “Con la conferma da parte delle autorità di un attacco terroristico pianificato allo stadio Ernst Happel, non abbiamo altra scelta che cancellare tutti e tre iper la sicurezza di tutti”, ha spiegato Barracuda Music su Instagram. Due arresti e un possibile massacro scampato Ale autorità locali hanno bloccato sul nascere un piano terroristico clamoroso: colpire aidella più famosa cantante al mondo,. La star americana, in tour in Europa in queste settimane, doveva suonare allo stadio Ernst-Happel della capitale austriaca l’otto, il nove e il dieci agosto.