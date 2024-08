Southampton-Lazio oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodiprecampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. Torna in campo la formazione biancoceleste, che al St. Mary’s Stadium disfiderà la formazione di casa, neopromossa in Premier League dopo un anno di purgatorio in Championship. La squadra di Baroni è reduce dalla vittoria 2-0 allo Stirpe contro il Frosinone, firmata da Zaccagni e Vecino, e questa contro i Saints sarà la penultima, prima di chiudere il pre stagione contro il Cadice il 10 agosto. SEGUI IL LIVE, come seguire il match La partita andrà in scena alle ore 20.30 di mercoledì 7 agosto, e sarà visibile in direttaper gli abbonati su DAZN, e in pay per view suStyle Channel. Sportface.