Sinner nessun rimpianto | bordata micidiale

(Di mercoledì 7 agosto 2024), non le ha proprio mandate a dire. Stoccata evidentissima: a questo punto non c’è nulla da recriminarsi. La tempesta è tutt’altro che passata. Le Olimpiadi sono quasi giunte al termine, è vero, ma c’è una fetta di tifoseria azzurra che non è ancora riuscita a farsi una ragione dell’assenza di Jannika Parigi. E che continua, tutt’oggi, a ironizzare sul suo forfait e, soprattutto, sulla causa che lo avrebbe determinato, vale a dire la tonsillite. Jannikha saltato le Olimpiadi di Parigi (LaPresse) – Ilveggente.itDiagnosi che non ha convinto proprio tutti, ma che, anzi, ha indotto buona parte del popolo dei social a credere che si trattasse di una scusa per non partecipare. A nulla è servito il fatto che l’azzurro abbia detto che questa decisione gli ha spezzato il cuore: non se la sono bevuta.