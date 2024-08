Napoli pronti due colpi sulle fasce | ecco gli acquisti ideali per il gioco di Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Con le cessioni di Gaetano e Cajuste quasi certe e Mario Rui in uscita, ilpunta su due giovani talenti per rinforzare le. NOTIZIE MERCATO. Il mercato estivo delsembra finalmente avviatosi verso una svolta decisiva. Dopo un periodo di stallo, in gran parte causato dalle difficoltà nella cessione di alcuni giocatori e dalla valutazione attenta di ogni componente della rosa da parte di Antonio, stanno emergendo i primi segnali di movimento . Con le cessioni di Gaetano e Cajuste quasi certe e Mario Rui ormai ai margini del progetto, la società azzurra potrebbe presto dedicarsi a nuovi rinforzi. In particolare, si stanno intensificando i rumors su due potenzialiche potrebbero rafforzare ledella squadra: Patrick Dorgu del Lecce e Vanderson del Monaco.