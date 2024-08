L’ultimo tentativo di monetizzare i servizi ecosistemici riguarda i cetacei

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un team di ricercatori del Fondo monetario internazionale (Fmi) si è posto di recente una semplice domanda: quanto vale una balena? La stima conclusiva si è fissata sulla cifra tonda di due milioni di dollari a esemplare – solo per i grandi– per l’impressionante somma di mille miliardi di dollari per lo stock globale esistente. Il calcolo si fonda sul contributo degli animali al fatturato dell’ecoturismo (ironicamente dannoso per istessi) e sulla loro abbondante capacità di smaltimento carbonico: nel corso della vita, una balena media intrappola l’equivalente di trentatré tonnellate di anidride carbonica, più di quanto faccia un albero della stessa stazza.