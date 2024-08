La morte dell’ennesimo ragazzo nei CPR

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Basta, non è possibile vedere lanei CPR: per Osama, urge una critica sistemica e una riforma! La situazione presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio (Cpr) di Palazzo San Gervasio sembra essere tornata alla normalità dopo una notte turbolenta caratterizzata da una rivolta e un incendio scoppiati in seguito alla tragicadi un giovane ospite. Ladi Osama, un altroche non esce vivo dai CPR Il giovane, identificato come Osama, undi 19 anni originario dell’Africa, è deceduto intorno alle 18.30 di ieri sera. Sebbene inizialmente si sospetti un arresto cardiaco come causa della, sarà l’autopsia a fornire una spiegazione definitiva delle circostanze che hanno portato al decesso.