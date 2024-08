La lettera di 11 ex M5S contro Conte | Il tracollo del Movimento è colpa sua

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il5 Stelle “è stato completamente stravolto. Il cambiamento è necessario, ma lo stravolgimento senza valutarne gli effetti e rispettare identità e storia di chi sta cambiando è spesso puro caos e protagonismo narcisista”. Lo scrive un gruppo di undici ex parlamentari del M5S in unafortemente criticail presidente delGiuseppe. “Beppe Grillo ha sicuramente commesso errori – scrivono gli ex pentastellati – ma ha dato l’anima per far nascere l’unica vera innovazione capace di far tornare entusiasmo nei confronti della politica. Scaricare tutta ladelle difficoltà del fusu Grillo è assolutamente scorretto, così come lo è affermare che il garante cercasse un inristretto di pochi fidati ruffiani per cambiare le regole delstesso”.