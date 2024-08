I vari temi del Napoli parla anche Raffaele Mignano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenutoil giornalista. Di seguito le sue dichiarazioni. “Formazione delcontro il Modena? Credo sarà quella delle ultime due amichevoli, senza novità di mercato non vedo molte alternative. Raspadori o Simeone? Punterei su Raspadori,perchè Simeone credo sia in partenza”. Lukaku e l’attrazione per il“Lukaku alprima della cessione di Osimhen per accontentare Conte in vista dei primi match di campionato? Bisogna fare una riflessione su questa situazione: io credo che questosi porti dietro ancora alcuni problemi dell’anno scorso, per questo De Laurentiis ha chiamato Conte ed il suo staff.