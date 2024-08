Gasperini | La Supercoppa con il Real Madrid è l’apice della storia nerazzurra

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “dell’Atalanta”. Gian Pierodescrive così laEuropea che la Dea disputerà a Varsavia contro ilil prossimo 14 agosto. Una partita unica, per innumerevoli motivi, forse per certi versi irripetibile, perché i nerazzurri si giocano un trofeo contro chi con le coppe scandisce la propria esistenza. Un traguardo incredibile raggiunto grazie al successo in Europa League: “Vincendo la prima partita a Lisbona in poi abbiamo dimostrato le nostre qualità e giocato al meglio delle nostre possibilità” ha detto il tecnico di Grugliasco al sito dell’Uefa. “Eravamo sfavoriti contro il Liverpool e forse anche contro lo Sporting: l’abbiamo affrontato quattro volte senza mai perdere”. 3-0 al Marsiglia, 3-0 al Liverpool, 3-0 al Bayer Leverkusen.