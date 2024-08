Dopo Khelif anche Lin Yu Ting conquista la finale | l’avversaria fa il gesto delle due X

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La pugile taiwanese Lin Yuè innella boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella categoria -57kg femminili. E come Imane, la collega algerina che come lei è finita al centro di una polemica perché il suo fisico presenterebbe variazionicaratteristiche del sesso, ora punta l’oro. Con la vittoria in semicontro la turca Esra Yildiz Kahraman, accede allae ora ha davanti a sé un solo incontro che la separa dal gradino più alto del podio. Male che vada, sarà comunque argento per la 28enne. Ma a tener banco, ancora una volta, come già era stato nel turno precedente contro la bulgara Svetlana Kamenova Staneva, è quanto accaduto a fine match. Sul ring, Yldiz ha incrociato le dita facendo ildue X, alludendo ai cromosomi tipicamente femminili.