Conte non è contento di Meret vorrebbe Kepa Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2024)non ènto di). Scrive Pasquale Tina sull’edizione napoletana di: Una rivoluzione calcistica ha bisogno dei suoi tempi e di valutazioni da effettuare durante la preparazione estiva. Il discorso riguarda pure Alex. Durante la sua esperienza in azzurro, cominciata nel 2018, non ha mai dato la sensazione di convincere pienamente. Ha vissuto per quattro anni l’alternanza con David Ospina, il preferito prima di Gattuso e poi di Luciano Spalletti. Il 27enne friulano è stato vicino alla cessione nell’estate dello scudetto (ad un passo dallo Spezia) per poi rilanciarsi e vincere il tricolore da titolare. La sua storia, però, non è cambiata: alterna parate importanti (tra i pali) ad incertezze, come l’errore di sabato contro il Girona, nell’impostazione dal basso che è sempre stato il suo tallone d’Achille.