Bully Ray | Per dare il giusto inizio alla rivalità con Reigns venerdì la Bloodline dovrebbe attaccarlo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dopo aver subito una dolorosa sconfitta a Wrestlemania 40 contro Cody Rhodes e aver perso di conseguenza Undisputed WWE Universal Championship, Romanè sparito dai riflettori della WWE per un paio di mesi. Il capo tribù è tuttavia tornato sabato sera nel main event di Summerslam, aiutando Cody Rhodes nel suo match valido per il titolo con Solo Sikoa, dando cosìad unacontro il nuovo capo della. In questi ultimi giorni la WWE ha ufficializzato il fatto che Romantorneràsera a SmackDown, questo annuncio ha suscitato nel WWE Universe grande felicità ed emozione per questo grande ritorno.