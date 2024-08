Aggredisce l’infermiera e poi i carabinieri arrestato un 30enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa danneggiato alcune suppellettili, poi ha aggredito un’infermiera e infine i. Un uomo di 30 anni è statodai militari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni a personale esercente professione sanitaria e interruzione di pubblico servizio. Il, di origine nordafricana, era stato portato in evidente stato di agitazione da un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Qui sono poi intervenuti idel nucleo radiomobile di Napoli. Per, colpita con un calcio all’addome, lesioni guaribili in 5 giorni. Ise la caveranno con 7 e 20 giorni di prognosi. L'articoloe poi iunproviene da Anteprima24.it.