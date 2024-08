42enne in Prova ai Servizi Sociali Arrestato per Aggressione in un Locale | Panico tra i Clienti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Chieti - Un uomo di 42 anni, già sotto sorveglianza e affidato inai, è statodalla Polizia di Stato dopo essere stato coinvolto in una rissa che ha generatotra i presenti in undel centro di Lanciano. L'arresto è stato eseguito in conformità a un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara. La sera del 31 luglio, l'uomo, insieme a due complici, ha scatenato una violentacontro due ragazzi all'interno del. Sebbene fosse soggetto a un ordine restrittivo che lo obbligava a rimanere a casa nelle ore serali, ilha infranto le condizioni della sua sorveglianza scatenando il caos tra i numerosipresenti. È stato un cliente dela contattare il numero unico di emergenza, provocando l'intervento immediato di una Volante della Polizia.