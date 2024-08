Uomini e Donne nuova e inaspettata avventura per Alessandra Pierelli | Ho realizzato il mio sogno!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 6 agosto 2024)ha annunciato con estrema gioia e felicità di unache è piombata nella sua vita: un singolo tutto suo. I fan storici e più affezionati a, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, sicuramente non potranno non ricordare di quando ladecide di corteggiare il primissimo tronista della storia Costantino Vitagliano. La loro storia d’amore, prima nata all’interno dello studio di Canale 5, poi proseguita anche fuori, ha fatto sognare numerosi telespettatori che ogni domenica non aspettavano altro che sintonizzarsi su Buona Domenica (programma condotto ai tempi da Maurizio Costanzo) per assistere allo spazio televisivo a loro dedicato.