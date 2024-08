Rc auto aumenti fino al 67% La mappa dei rincari in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Firenze, 6 agosto 2024 - Ancora in rialzo il prezzo delle Rce sono sei le province dellanella top ten della classifica del caro-polizza. A stilarla Assoutenti sulla base dei nuovi dati Ivass, secondo cui a giugno in Italia i prezzi medi delle polizze sono saliti del 5,4% in un anno attestandosi a una media di 403 euro a polizza. In base alla classifica Prato, con una media di 574 euro annui, si piazza al secondo posto in Italia, preceduta solo da Napoli con 583 euro. Pistoia occupa la quarta posizione, con una media di 497 euro. Al quinto posto della classifica nazionale si trova Firenze con un costo medio di 487 euro a polizza, tallonata da Massa-Carrara con 485 euro. Lucca è in sesta posizione con 474 euro. Chiude la top ten Pisa, con una media di 462 euro.