RC Auto a giugno prezzi +62% oltre 7 volte inflazione generale

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (askanews) – Continuano a rincarare i costi dell’RCin Italia, su tutto il territorio nazionale con picchi che superano il 9% su base annua (nel caso di Roma). Secondo l’ultima rilevazione effettuata dall’Ivass, ail prezzo medio della r.c.è stato di 403 euro, in aumento su base annua del 6,2% in termini nominali e del 5,4% in termini reali. Un rialzo marcatamente superiore a quello dell’lo 0,8% annuo riportato dall’Istat sempre su(indice Nic). Secondo l’Ivass, l’rità di vigilanza sul settore delle assicurazioni, nei mesi di aprile e maggio la crescita nominale annua era stata rispettivamente del 7,9% e del 6,8%. Atutte le province italiane registrano incrementi di prezzo, compresi tra il +1,3% di Isernia e Catanzaro e il +9,3% di Roma.