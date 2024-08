Mcc l’utile netto consolidato del primo semestre schizza a 41 mln € dai 37 mln € di giugno 2023

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Mediocredito Centrale chiude ilcon un utiledi 41 milioni in crescita dai 3,7 milioni delgrazie ai risultati della capogruppo Mcc che ha registrato profitti per 13,9 milioni (0,6 milioni), al recupero di BdM Banca (11,5 milioni di utile contro un ‘rosso’ di di 3,16 milioni) e alla crescita di Cassa Orvieto (6 milioni contro 3 milioni a fine. Il margine di intermediazione del gruppo Mcc, guidato da Francesco Minotti, cresce del 23,8% grazie al miglioramento delle attività commerciali, all’andamento dei tassi e all’aumento delle commissioni, si legge in una nota. In particolare il margine di interesse cresce a 168 milioni (130 milioni) grazie al positivo andamento dei tassi di interesse ed alla crescita del portafoglio creditizio. Gli impieghi crescono dell’1,6% a 9,86 miliardi.