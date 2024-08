MaXXXine | la recensione – Ty West chiude la sua trilogia con un fantastico noir 

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 6 agosto 2024) Sono passati ormai due anni da quando Tie il suo slasher X: A Sexy Horror Story hanno smosso le acque della scena indie/horror statunitense. A distanza di due anni, il regista americano è pronto a concludere ladi X con il suo terzo capitolo conclusivo:. Interpretata ancora una volta da una bravissima Mia Goth, il cast diospita nomi del calibro di Kevin Bacon, Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan e Giancarlo Esposito. Insomma, una differenza sostanziale rispetto al primo filmcome si dice in questi casi? Quando una stella nasce, Hollywood risponde! La trama diNel 1985 a Los Angeles, Maxine Minx ottiene il ruolo come protagonista di un nuovo film horror, nonostante le sue esperienze passate fossero solamente nel cinema per adulti.