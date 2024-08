L’Inter resta bloccata in entrata Le cessioni non decollano

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024)è alla ricerca di un nuovo attaccante così da consegnare a Simone Inzaghi la nuova batteria di attaccanti. A questi si aggiunge anche l’infortunio rimediato da Mehdi Taremi. LAVORO – Simone Inzaghi, a poco più di due settimane dall’inizio della nuova stagione, spinge per avere il quinto attaccante. ad Appiano Gentile. Una pedina fondamentale per completare l’attacco dei nerazzurri e chiudere così un reparto che resterà sotto la guida di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’altro attaccante oltre a Mehdi Taremi, dovrà avere determinate condizioni che piacciano a Simone Inzaghi. Il primo diktat della nuova proprietà è sicuramente l’eta: uno tra questi potrebbere sempre Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese però è finito nel mirino della Fiorentina e potrebbe chiudere il passaggio in Viola nella prossima settimana.