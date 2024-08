Le celebrità di Hollywood si sono innamorate del caffè e ora investono per produrlo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 6 agosto 2024) Negli anni, sempre più vip die di altri ambiti dello spettacolo si stanno interessando al mondo del, investendo in piccole torrefazioni e brand artigianali. Questo fenomeno, riportato recentemente dal New York Times, sottolinea un crescente apprezzamento per la qualità e la complessità del, oltre che un desiderio di far parte di un'industria in continua evoluzione. La ricerca di prodotti unici e di alta qualità, unita al desiderio di sostenere realtà imprenditoriali più piccole e indipendenti, sta guidando un’evoluzione del mercato deloltreoceano. Questo trend, iniziato con pionieri del calibro di Howard Schultz, fondatore di Starbucks – che intuì il potenziale di un'esperienza di consumo delnuova e personalizzata – continua oggi a coinvolgere sempre più personaggi famosi.