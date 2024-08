La danza virale della nuotatrice spagnola che ha sconvolto tutti | Ho dovuto gareggiare tra cadaveri e ratti

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 6 agosto 2024) Lache ha: "Hotra" Scopri l'insolito modo in cui unasta affrontando le sue preoccupazioni per le acque del fiume Sena a Parigi Il contesto parigino delle prossime Olimpiadi sta sollevando più di un sopracciglio. In particolare, c'è chi storce il naso sulla qualità dell'acqua del fiume Sena, che diventerà lo scenario delle competizioni di nuoto in acque libere. Questa preoccupazione per la sicurezza degli atleti ha fatto il giro del web, scatenando un dibattito acceso. Ma è la reazione di Ángela Martínez Guillén, atleta olimpica, a far parlare di sé. Su TikTok ha postato un video in cui si mostra allegra e spensierata mentre balla durante i preparativi per la competizione nel Sena.