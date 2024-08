Il Legnano Calcio non molla | Lo stadio Mari è casa nostra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024)(Milano), 6 agosto 2024 - "Ilè ladell'AC". Non si fa attendere la risposta del presidente del, Enea Benedetto, dopo la netta e chiara presa di posizione da parte del comune diche non si è più reso disponibile a concedere loper le gare interne dei lilla. L’attacco "Non lasceremo mai lasede, laed il nostro. Se sarà il caso attiveremo ogni azione disponibile, politica o giudiziaria, per tutelare il Club. Abbiamo già accettato di giocare le partite più importanti della stagione scorsa "fuori" per quieto vivere e anche questo può aver inciso su una retrocessione amara ed immeritata".