Il caldo condiziona il lavoro nelle scuderie Previsite Palio attesa per Tabacco

(Di martedì 6 agosto 2024) Siena, 6 agosto 2024 - Il grananche il. Cavalli che iniziano a galoppare in anticipo, alimentazione ad hoc. Massima cura anche sotto questo profilo., il fantino Andrea Coghe, l'intervista al fantino Antonio Mula Ma a tenere alta l'attenzione sono sempre le strategie che si stanno tessendo lontano dal Ceppo. Dove non sono venuti con i cavalli Gingillo e Brigante, presente Criptha con Turbine che conferma i buoni rapporti con Nicchio, Onda e Oca., le parole di Elias Mannucci, parla il fantino Francesco Caria C'e' anche Tempesta, arrivano poi le telecamere della Rai per capire come funziona la previsita parlando con il capo della commissione veterinaria Carlo Alberto Minniti.