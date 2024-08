Il Bologna è tornato a Casteldebole | differenziato in allenamento per Lucumì

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Ilad allenarsi adopo le due settimane di ritiro in Val Pusteria. I ragazzi agli ordini di mister Vincenzo Italiano si sono ritrovati al Centro Tecnico “Nicolò Galli” per una seduta pomeridiana che ha visto i rossoblù svolgere attività di attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche. All’ha preso regolarmente parte anche Santiago Castro, rimasto a riposo precauzionale nel triangolare di Bolzano contro Bochum e Sudtirol dopo la botta rimediata qualche giorno prima contro l’Asteras Tripoli. Asi è rivisto anche Jhon, rientrato in anticipo adalle vacanze post Coppa America per valutare al meglio l’entità dell’infortunio che l’aveva colpito nella prima fase del torneo relegandolo poi in panchina in occasione di semifinale e finale.